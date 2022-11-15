Евросоюз запустил Миссию военной помощи Украине

Об этом сообщает интернет-представительство Европейского Совета .

В сообщении говорится, что у EUMAM Ukraine есть неисполнительный мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Подготовка будет проходить на территориях государств-членов Евросоюза, командовать миссией начальник подразделения военного планирования и выполнения ЕС, вицеадмирал Эрве Блежан.

"Цель миссии, официально созданной 17 октября, является усиление военной способности Вооруженных сил Украины, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также защищать гражданское население", - говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержки миссии Совет ЕС принял меры финансовой поддержки в рамках Европейского Фонда Мира (EPF), в объеме 16 миллионов евро. Финансовая помощь продлится 24 месяца и будет дополнять взносы ЕС для Украины в рамках EPF, которые сейчас составляют более 3,1 миллиарда евро. Этими средствами будут финансировать:

боеприпасы, военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки летального оружия;

транспортировка, хранение, техническое обслуживание и ремонт финансируемого миссией оборудования.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также ее законного права защищать себя от российской агрессии. ЕС твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать военную, экономическую, социальную и финансовую поддержку столько, сколько потребуется", отмечает Евросоюз.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил , что общая стоимость военной помощи ЕС и входящих в сообщество стран для Украины оценивается в 8 миллиардов евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb