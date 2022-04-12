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Евросоюз заинтересован в увеличении поставок сжиженного газа из Нигерии, - посол ЕС

12 апреля, 2022 вторник
17:05
Экономика

Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа из Нигерии в Европу

Об этом заявила посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи во время встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что из-за текущей геополитической ситуации и возросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности в вопросе увеличения поставок энергоресурсов.

"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу", - отметила Изопи.

Главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри заверил, что компания продолжит укреплять связи с работающими в Нигерии европейскими компаниями, особенно в вопросе увеличения поставок газа.

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ЕС
Нигерия
война с Россией
сжиженный газ
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