Евросоюз заинтересован в увеличении поставок сжиженного газа из Нигерии, - посол ЕС
Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа из Нигерии в Европу
Об этом заявила посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи во время встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd, передает Интерфакс-Украина.
Она отметила, что из-за текущей геополитической ситуации и возросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности в вопросе увеличения поставок энергоресурсов.
"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу", - отметила Изопи.
Главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри заверил, что компания продолжит укреплять связи с работающими в Нигерии европейскими компаниями, особенно в вопросе увеличения поставок газа.
- Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.
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