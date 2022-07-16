Евросоюз выделит более €433 млн для поддержки беженцев из Украины
Бельгия, Италия и Люксембург получат дополнительно 433,79 млн евро для поддержки людей, бегущих от российской агрессии в Украине
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Европейский Союз предоставит Бельгии, Италии и Люксембургу 433,79 млн евро на компенсацию расходов, связанных с обеспечением украинских беженцев, и восстановление от пандемии коронавируса.
Сообщают, что 33,4 млн евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены Бельгии на усиление организации, консультирования и поддержки беженцев по трудоустройству. Целью является интеграция на рынке труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы, потерявших ее или находящихся в нестабильных условиях занятости после пандемии Covid-19.
В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тыс. евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям.
В Италии 136 млн евро будет добавлено в операционную программу "Управление и институциональный потенциал", чтобы помочь уменьшить давление на систему здравоохранения страны, способствовать найму новых работников в сфере здравоохранения и покрыть затраты на дополнительные часы работы 23,2 тыс. · врачей и другого медицинского персонала во время пандемии. Кроме того, 264 млн евро будут направлены на закупку вакцин против Covid-19.
- 15 июля СМИ сообщали, что Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное