Евросоюз выделит более €433 млн для поддержки беженцев из Украины

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европейский Союз предоставит Бельгии, Италии и Люксембургу 433,79 млн евро на компенсацию расходов, связанных с обеспечением украинских беженцев, и восстановление от пандемии коронавируса.

Сообщают, что 33,4 млн евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены Бельгии на усиление организации, консультирования и поддержки беженцев по трудоустройству. Целью является интеграция на рынке труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы, потерявших ее или находящихся в нестабильных условиях занятости после пандемии Covid-19.

В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тыс. евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям.

В Италии 136 млн евро будет добавлено в операционную программу "Управление и институциональный потенциал", чтобы помочь уменьшить давление на систему здравоохранения страны, способствовать найму новых работников в сфере здравоохранения и покрыть затраты на дополнительные часы работы 23,2 тыс. · врачей и другого медицинского персонала во время пандемии. Кроме того, 264 млн евро будут направлены на закупку вакцин против Covid-19.

15 июля СМИ сообщали, что Германия выделяет в этом году дополнительно 2,4 млрд евро для покрытия финансовых расходов на содержание украинских беженцев в стране.

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