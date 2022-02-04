Евросоюз выделит €2 млрд финансовой помощи Азербайджану

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Варгеи отметил, что Азербайджан является надежным партнером ЕС. По его словам, в рамках плана экономических инвестиций ЕС выделяет Азербайджану финансовый пакет в размере €2 млрд, и сейчас обсуждаются конкретные проекты", - говорится в сообщении.

В то же время, в своем Twitter Варгее написал, что есть много инвестиционных проектов, которые ЕС готов запустить.

"Есть много замечательных инвестиционных проектов, которые готовы к запуску, также мы определили ряд других проектов для разработки в будущем. Благодаря международным финансовым учреждениям мы можем мобилизовать по меньшей мере €2 млрд. инвестиций, чтобы перевести экономическое развитие на новый уровень и создать реальные возможности для роста" , – написал комиссар.

Как сообщалось ранее, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.