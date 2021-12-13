Евросоюз ввел санкции против НДС Вагнера: кто в списке

Об этом идет речь в решении ЕС.



Санкции были введены против ПВК Вагнера, а также связанных с ней юридических лиц: ООО "Велада", ООО "Евро Полис". Первые две заключили с сирийскими властями контракты на добычу газа и нефти в Сирии, а третью группа использовала в качестве прикрытия для заключения контрактов с наемниками.



В список санкций попали:

Дмитрий Уткин – эксофицер российской военной разведки (ГРУ), основатель ПВК Вагнера;

Денис Харитонов – заместитель регионального руководителя Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса, член Думы Астраханской области и ПВК Вагнера;

Сергей Щербаков – внештатный сотрудник ГРУ и наемник ПВК Вагнера;

Валерий Захаров – бывший сотрудник ФСБ, являющийся советником по вопросам безопасности президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР);

Андрей Трощев – начальник штаба группы Вагнер, действующей в Сирии;

Андрей Богатов – руководитель 4-й штурмовой и разведывательной роты из группы Вагнера, действующей в Сирии и обучающей и управляющей сирийскими войсками;

Станислав Дичко – экссотрудник Ставропольской милиции, является наемником группы Вагнера;

Александр Кузнецов, входящий в командный состав Вагнера.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.

19 ноября бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

26 ноября Владимир Зеленский рассказал , что бывший глава разведки Василий Бурба "слил" операцию по УИК Вагнера, когда его идеи были раскрыты РФ.

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности.

30 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал показания ДБР по делу вагнеровцев.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов подсанкционных лиц на территории государств-членов Европейского Союза.