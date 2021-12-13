Евросоюз ввел санкции против НДС Вагнера: кто в списке
В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ПИК) Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК
Об этом идет речь в решении ЕС.
Санкции были введены против ПВК Вагнера, а также связанных с ней юридических лиц: ООО "Велада", ООО "Евро Полис". Первые две заключили с сирийскими властями контракты на добычу газа и нефти в Сирии, а третью группа использовала в качестве прикрытия для заключения контрактов с наемниками.
В список санкций попали:
- Дмитрий Уткин – эксофицер российской военной разведки (ГРУ), основатель ПВК Вагнера;
- Денис Харитонов – заместитель регионального руководителя Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса, член Думы Астраханской области и ПВК Вагнера;
- Сергей Щербаков – внештатный сотрудник ГРУ и наемник ПВК Вагнера;
- Валерий Захаров – бывший сотрудник ФСБ, являющийся советником по вопросам безопасности президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР);
- Андрей Трощев – начальник штаба группы Вагнер, действующей в Сирии;
- Андрей Богатов – руководитель 4-й штурмовой и разведывательной роты из группы Вагнера, действующей в Сирии и обучающей и управляющей сирийскими войсками;
- Станислав Дичко – экссотрудник Ставропольской милиции, является наемником группы Вагнера;
- Александр Кузнецов, входящий в командный состав Вагнера.
Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов подсанкционных лиц на территории государств-членов Европейского Союза.
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