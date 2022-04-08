Об этом идет речь на сайте Евросоюза.

В список среди других попали:

Напомним, сегодня, 8 апреля, Черногория ввела санкции против России.

Пятый пакет санкций ЕС против РФ включает эмбарго на уголь с августа и последующие запреты на экспорт.

Советник главы ОПУ Подоляк заявил , что ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка.

У Путина признали , что из-за санкций находятся "в очень затруднительном экономическом положении".

дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова;российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;глава "Сбербанка" Герман Греф;пропагандист Алексей Пиманов;главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев;представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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