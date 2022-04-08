На востоке Украины за сутки уничтожили полсотни россиян, 4 танка и вертолет
Евросоюз ввел персональные санкции против более двух сотен россиян. Среди них – и дочери Путина
ЕС ввел санкции в отношении более 200 россиян.
Об этом идет речь на сайте Евросоюза.
В список среди других попали:дочери Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова;
российские олигархи Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Саид Керимов;
глава "Сбербанка" Герман Греф;
пропагандист Алексей Пиманов;
главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин;
гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев;
представитель Минобороны Игорь Конашенков.
- Напомним, сегодня, 8 апреля, Черногория ввела санкции против России.
- Пятый пакет санкций ЕС против РФ включает эмбарго на уголь с августа и последующие запреты на экспорт.
- Советник главы ОПУ Подоляк заявил , что ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка.
- У Путина признали , что из-за санкций находятся "в очень затруднительном экономическом положении".
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2022, пятница
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