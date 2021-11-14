Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса

Об этом Боррель заявил в интервью JDD.

По его словам, среди прочего, под санкции подпадут 30 чиновников администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, причастных к миграционному кризису на границе с Польшей.

"Лукашенко рассчитывал нанести мигрантами ответный удар, выкрутить руки и отменить санкции, введенные против его режима раньше. Происходит обратное. Мы усиливаем их, ориентируясь именно на тех, кто с ним сотрудничает", - сказал Боррель.

Ожидается, что под санкции подпадут около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и авиакомпанию "Белавиа".

"Мы дадим зеленый свет расширению правовых рамок наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов в эту страну - например, к привлеченным авиакомпаниям или турагентствам", - отметил Боррель.