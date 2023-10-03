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Евросоюз в декабре объявит о начале переговоров о вступлении Украины, - Politico

3 октября, 2023 вторник
23:08
Новости

Европейский союз планирует в декабре 2023 официально объявить о начале переговоров о вступлении Украины

Об этом сообщает Politico .

По данным трех анонимных дипломатов, знакомых с планами ЕС, в ноябре Еврокомиссия должна выпустить отчет по выполнению Украиной и другими странами-претендентами условий вступления в блок.

По словам одного из должностных лиц, после публикации отчета Еврокомиссия заявит о начале переговоров с Украиной о вступлении. После этого в декабре Европейский совет их инициирует.

"Политический толчок будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены противостоять ему. Рабочее предположение состоит в том, что до декабря Европейский Совет решит начать переговоры", - сказал собеседник Politico.

Чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, выдвинутых Еврокомиссией, в частности, в отношении судебной реформы и борьбы с коррупцией. По данным Politico по состоянию на август было выполнено всего два условия.

Несмотря на это, лидеры стран ЕС намерены сделать политическое заявление, санкционирующее переговоры, даже если правовая база для них не будет готова.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", - сказал другой дипломат и добавил, что юридическое решение по этому вопросу будет принято в начале 2024 года.

Третий дипломат сказал, что лидеры в декабре "пошлют положительный сигнал" по поводу будущего членства Украины.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина на пути к выполнению семи критериев, чиновник ЕС сказал, что прогресс обнадеживающий и только одна сфера, касающаяся меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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