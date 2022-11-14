Евросоюз ужесточил санкции против Ирана
Совет ЕС принял резолюцию по усилению санкций против Ирана в связи с нарушениями прав человека и включил в санкционный перечень дополнительно 29 официальных лиц этой страны, причастных к жестокому подавлению демонстраций в защиту прав иранских женщин
Об этом сообщили в понедельник, 14 ноября, на сайте Европейского совета.
"Совет ЕС сегодня добавил 29 человек и три учреждения к перечню субъектов, на которых распространяются ограничительные меры в контексте действующих санкций против Ирана за нарушение прав человека. Это сделано с учетом причастности этих лиц к смерти Махсы Амини и насилия по недавним демонстрациям в Иране", - говорится в сообщении.
Известно, что в список вошли представители правоохранительных органов, причастных к произвольному аресту Махсы Амини, руководители местных правоохранительных органов, Корпуса стражей исламской революции и представители военного руководства, руководившие жестоким подавлением мирных протестов в Иране.
Кроме этого, санкции распространяются против руководителей государственного телевидения Ирана, которые распространяли "признание" протестующих, а также руководителя так называемой киберполиции Ирана, причастного к арестам людей за критику иранского режима в онлайн ресурсах.
Эти меры предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на путешествия в ЕС. Гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять лицам и учреждениям, включенным в санкционный список, любые финансовые ресурсы. Режим санкций также запрещает экспорт в Иран любого оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий или контроля телекоммуникационного пространства.
В настоящее время список лиц и учреждений Ирана, на которые распространяются санкции ЕС в связи с нарушением прав человека, включают 126 человек и 11 учреждений.
- Напомним, 19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.
- 22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека .
- 23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавления последовавших за этим протестов.
- 25 сентября президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, охватившими сейчас большинство из 31 провинции Ирана.
- 3 октября верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи нарушил молчание по поводу протестов , чтобы обвинить США и Израиль в их организации.
- 20 октября Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов.
- Позже, 31 октября, Канада ввела санкции против Ирана за нарушение прав человека.
- 2 ноября Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России.
- 12 ноября канцлер Германии анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана.
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