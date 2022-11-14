Евросоюз ужесточил санкции против Ирана

Об этом сообщили в понедельник, 14 ноября, на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС сегодня добавил 29 человек и три учреждения к перечню субъектов, на которых распространяются ограничительные меры в контексте действующих санкций против Ирана за нарушение прав человека. Это сделано с учетом причастности этих лиц к смерти Махсы Амини и насилия по недавним демонстрациям в Иране", - говорится в сообщении.

Известно, что в список вошли представители правоохранительных органов, причастных к произвольному аресту Махсы Амини, руководители местных правоохранительных органов, Корпуса стражей исламской революции и представители военного руководства, руководившие жестоким подавлением мирных протестов в Иране.

Кроме этого, санкции распространяются против руководителей государственного телевидения Ирана, которые распространяли "признание" протестующих, а также руководителя так называемой киберполиции Ирана, причастного к арестам людей за критику иранского режима в онлайн ресурсах.

Эти меры предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на путешествия в ЕС. Гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять лицам и учреждениям, включенным в санкционный список, любые финансовые ресурсы. Режим санкций также запрещает экспорт в Иран любого оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий или контроля телекоммуникационного пространства.

В настоящее время список лиц и учреждений Ирана, на которые распространяются санкции ЕС в связи с нарушением прав человека, включают 126 человек и 11 учреждений.