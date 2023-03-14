Евросоюз уже на следующей неделе может утвердить план совместной закупки боеприпасов для Украины, - Bloomberg
Европейский Союз может подписать план совместной закупки боеприпасов для Украины уже на следующей неделе – согласуют детали
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями в ЕС.
По информации издания, страны-члены уже политически согласились поддержать Украину дополнительными снарядами, не могут определиться, сколько денег они готовы выделить в этом году и как эти средства будут структурированы.
Да, некоторые страны хотят, чтобы обязательное финансирование было пропорционально размеру их экономики, а другие – выступают за добровольные взносы.
Также в ЕС не могут решить, как обеспечить Украину 155-мм снарядами, которые ей нужны уже в этом году. В настоящее время в ЕС насчитывается около 15 производителей 155-мм снарядов в 11 странах. Однако нет точной оценки того, насколько промышленность может увеличить мощности в течение следующих нескольких месяцев, отметил один из источников.
- Напомним, согласно данным института SIPRI, Украина в прошлом году стала третьим по величине импортером оружия в мире.
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