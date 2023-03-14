Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями в ЕС.

По информации издания, страны-члены уже политически согласились поддержать Украину дополнительными снарядами, не могут определиться, сколько денег они готовы выделить в этом году и как эти средства будут структурированы.

Да, некоторые страны хотят, чтобы обязательное финансирование было пропорционально размеру их экономики, а другие – выступают за добровольные взносы.

Также в ЕС не могут решить, как обеспечить Украину 155-мм снарядами, которые ей нужны уже в этом году. В настоящее время в ЕС насчитывается около 15 производителей 155-мм снарядов в 11 странах. Однако нет точной оценки того, насколько промышленность может увеличить мощности в течение следующих нескольких месяцев, отметил один из источников.