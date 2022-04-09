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Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляен

9 апреля, 2022 суббота
00:31
война с Россией

Президент Еврокомиссии также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн евро поддержку Вооруженных сил Украины

Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы никогда не сможем возместить жертву украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы заставить Путина заплатить. Мы ввели жесткие санкции против России и уже готовим 6-й пакет. Россия упадет, а Украина идет в европейское будущее", – написала фон дер Ляен.

Она также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн. евро поддержку Вооруженных сил Украины.

  • Напомним, в вечернем обращении к украинцам 8 апреля президент Зеленский сказал , что Украина требует полного эмбарго на нефть и газ и отключения всех банков от SWIFT.
  • Евросоюз ввел персональные санкции против более двух сотен россиян. Среди них – и дочери Путина.
  • 8 апреля Черногория ввела санкции против России.
  • Пятый пакет санкций ЕС против РФ включает эмбарго на уголь с августа и последующие запреты на экспорт
  • Советник главы ОПУ Подоляк заявил , что ключевые санкции против России для завершения войны в Украине – это прямые и косвенные эмбарго, ограничения для Сбербанка и Газпромбанка.
  • У Путина признали , что из-за санкций находятся "в очень затруднительном экономическом положении".

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