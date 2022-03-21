Евросоюз увеличит пособие на оружие для Украины до 1 млрд евро, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС увеличит размер военной помощи Украине до 1 млрд евро
Об этом сообщает Европейская правда .
По словам Бербок, Евросоюз увеличит помощь Украине на закупку оружия до 1 млрд евро.
Соответствующее решение должно быть принято уже сегодня, 21 марта, на заседании министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.
Бербок отметила, что информация о сроках поставки и видах вооружения не будет разглашаться из соображений безопасности.
"Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти", – сказала Бербок.
- Напомним, 27 февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты , летальное вооружение и нелетальную помощь.
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