Евросоюз увеличит пособие на оружие для Украины до 1 млрд евро, - глава МИД Германии Бербок

Об этом сообщает Европейская правда .

По словам Бербок, Евросоюз увеличит помощь Украине на закупку оружия до 1 млрд евро.

Соответствующее решение должно быть принято уже сегодня, 21 марта, на заседании министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Бербок отметила, что информация о сроках поставки и видах вооружения не будет разглашаться из соображений безопасности.

"Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти", – сказала Бербок.

Напомним, 27 февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от ЕС боевые самолеты , летальное вооружение и нелетальную помощь.

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