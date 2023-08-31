Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного газа на 40% от начала войны в Украину

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на анализ отраслевых данных неправительственной организации Global Witness.

Так, импорт российского сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. За первые семь месяцев 2023 года именно Бельгия и Испания были вторым и третьим по величине покупателями российского СПГ после Китая.

По данным отраслевой аналитической компании Kpler, ЕС импортирует примерно на 1,7% больше российского СПГ, чем это было, когда импорт достиг рекордного уровня в прошлом году.

Стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, по данным организации Global Witness, составила 5,29 млрд евро.

"Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом", - сказал старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

По его словам, неважно, поступает ли он из трубопровода или лодки — это все равно означает, что европейские компании посылают миллиарды в военный бюджет Владимира Путина.

Как отмечается, большинство российских объемов поступает от совместного предприятия "Ямал СПГ", контрольным пакетом которого владеет российская компания "Новатек". Другие пакеты акций принадлежат французскому TotalEnergies, китайскому CNPC и китайскому государственному фонду. Кроме того, что миллиарды евро доходов поступают в Россию в то время, когда ЕС продолжает усиливать режим санкций против Москвы, уровни импорта покидают ЕС под влиянием любого внезапного решения Кремля сократить поставки, как это было с трубопроводным газом в прошлом году.

Старший аналитик консалтинговой компании ICIS Алекс Фроли добавил, что долгосрочные покупатели в Европе говорят о намерениях продолжать закупать сжиженный газ у России, "пока это не будет запрещено политиками". Он добавил, что запрет ЕС на импорт приведет к определенным сбоям в судоходстве, поскольку глобальные торговые модели нужно будет изменить, но в конце концов Европа может найти других поставщиков, а Россия - других покупателей.

Также добавляется, что Бельгия импортирует большие объемы российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ из танкеров ледового класса, которые используются на крайнем севере, на регулярные грузовые суда. Испанская компания Naturgy и французская Total также имеют непрерывные контракты на большие объемы российского СПГ.