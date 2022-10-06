Об этом сообщили в Европейской комиссии.

"Европейская Комиссия приветствует сегодняшнюю договоренность государств-членов ЕС о 8-м пакете санкций. Мы никогда не согласимся с фальшивыми путинскими референдумами и какой-либо аннексией в Украине. Мы решительно настроены продолжать заставлять Кремль платить", - говорится в сообщении.

Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на украинской территории. Пакет также закладывает основу для требуемой законодательной базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.

Среди главных ограничений – установление предельной цены на нефть. Кроме того, запрещено импортировать из РФ древесину, бумагу, пластмассу, сигареты, драгоценные камни, цветные и драгоценные металлы и некоторые другие товары.

Также ЕС расширил запрет на использование криптовалют, что помогало обходить санкции.

России теперь нельзя оказывать архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги по ІТ и юридические консультации.

Дополнительно применены санкции в отношении физических и юридических лиц. Речь идет о тех, кто причастен к российской оккупации, попытке незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, например, высокопоставленные и военные должностные лица. А также компании, поддерживающие российские вооруженные силы. ЕС также продолжает преследовать актеров, распространяющих дезинформацию о войне.

Дополнительные экспортные ограничения направлены на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор. Вместе с этим вводится запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь (используемый на российских промышленных предприятиях).

Также добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток.

5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла. В тот же день стало известно, что из-за санкций Россия уже продает металлы в убыток до 50%.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что цены на трубопроводную нефть из РФ в новом пакете санкций ЕС не ограничат из-за Венгрии. По его словам, ограничение цен на нефть из России не будет касаться сырья, поставляемого по трубопроводам, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.

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