Об этом сообщает официальный сайт Совета ЕС.

Совет Евросоюза утвердил предельную цену на российские бензин и дизтопливо на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — на уровне $45 за баррель. Ограничения вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, закупленные и загруженные ранее этого срока, предусмотрен переходный период 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта намерен вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть. Пересматривать это ограничение планируется каждые два месяца.

"Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемое право Украины на самооборону против российской агрессии", - прокомментировали решение в Совете ЕС .