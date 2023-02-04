Евросоюз утвердил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ
Евросоюз установил предельный уровень цены на российские бензин и дизтопливо на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — $45 за баррель
Об этом сообщает официальный сайт Совета ЕС.
Совет Евросоюза утвердил предельную цену на российские бензин и дизтопливо на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — на уровне $45 за баррель. Ограничения вступят в силу 5 февраля 2023 года.
Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, закупленные и загруженные ранее этого срока, предусмотрен переходный период 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта намерен вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть. Пересматривать это ограничение планируется каждые два месяца.
"Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемое право Украины на самооборону против российской агрессии", - прокомментировали решение в Совете ЕС .
- 3 февраля послы ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по установлению граничных цен на российские нефтепродукты.
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