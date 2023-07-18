Об этом он сказал в интервью Euractiv.

"Роль ЕС в мире постепенно растет, но она не столь сильна, как можно было бы предположить, учитывая количество населения и экономическую мощность. Я знаю, что это совсем не популярно. Я думаю, что Европейская федерация или Соединенные Штаты Европы только поставили бы Европу в положение, когда мы были действительно равноправным партнером в игре между Китаем, Америкой или Россией и Индией", - отметил Дворжак.

Дворжак был назначен министром по европейским делам в мае 2023 года. Несмотря на то, что правительство Чехии возглавляет консервативный премьер-министр Петр Фиала, скептически относящийся к углублению европейской интеграции, Дворжак не скрывает своих решительных проевропейских позиций, что непривычно для чешской публичной сферы.

Кроме того, Дворжак является членом Партии мэров и независимых (STAN), которая пока не представлена ни в одной европейской политической партии. Однако единственный чешский депутат Европарламента от STAN – Станислав Полчак – входит в группу Европейской народной партии.

Говоря о реформе ЕС и, в частности, устранении вето стран ЕС в некоторых сферах политики ЕС, Дворжак не хотел четко выражать свою позицию.

"Если я определю себя федералистом, то это, несомненно, был бы возможный вариант для меня, но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что политическая ситуация для этого еще не созрела. Я даже не знаю, она когда-нибудь созреет". ", – сказал министр.

По словам Дворжака, дебаты о ЕС в Чехии не сбалансированы, и в дискурсе явно доминируют евроскептики, тогда как те, кто пропагандирует преимущества ЕС, подвергаются остракизму.