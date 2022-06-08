Евросоюз создал специальную группу для расследования дел попавших под санкции россиян и белорусов - Bloomberg
Европейский Союз создал специальную группу для тщательного изучения налоговых вопросов россиян и белорусов, подпадающих под санкции блока
Об этом сообщает Bloomberg.
"Группа, в состав которой входят налоговые чиновники из 27 стран-членов блока, должна "разыскивать возможные налоговые преступления и взыскать неуплаченные налоги", связанные с попавшими под санкции лицами и компаниями, а также выполнять роль сторожевого пса, чтобы гарантировать, что посредники не позволят избежать проблем лицам, попавшим под санкции", - сообщает издание со ссылкой на заявления Европейской комиссии.
- Отметим, что попавшие под санкции российские олигархи сейчас пытаются избавиться от них через суды. Так Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС, в котором надеются получить приостановку ограничений до окончательного решения.
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