Евросоюз согласовал окончательный текст ядерного соглашения с Ираном, – The Wall Street Journal
Дипломаты Европейского Союза составили проект окончательного текста ядерного соглашения с Ираном. Теперь стороны должны принять финальное решение
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Американские и европейские официальные лица объявили в понедельник, что текст для возобновления ядерного соглашения 2015 года завершен и что переговоры завершены, заявив, что Иран теперь должен решить, принять ли их или выйти из соглашения.
Высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель пришлет текст США, Ирана и другим сторонам переговоров, изложив и следующие шаги для утверждения соглашения. Чиновник сказал, что у Ирана будет "несколько недель", чтобы решить, возобновлять ли соглашение.
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Иранские чиновники немедленно отказались, заявив, что они уже передали первоначальный ответ на проект и потому обнародуют дополнительные тезисы позже.
"Текст, представленный координатором, растягивает всех нас до предела нашей гибкости", — сказал европейский дипломат. "Это означает завершение почти полуторагодичных переговоров. Сейчас время для окончательных решений".
- В конце июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил новый вариант ядерного соглашения с Ираном.
- 14 июля США и Израиль подписали совместное обязательство по блокированию ядерной программы Ирана. Вашингтон и Израиль в течение многих лет отдельно делали завуалированные заявления о возможной превентивной войне с Ираном, отрицающим желание получить ядерное оружие.
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