Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские и европейские официальные лица объявили в понедельник, что текст для возобновления ядерного соглашения 2015 года завершен и что переговоры завершены, заявив, что Иран теперь должен решить, принять ли их или выйти из соглашения.

Высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель пришлет текст США, Ирана и другим сторонам переговоров, изложив и следующие шаги для утверждения соглашения. Чиновник сказал, что у Ирана будет "несколько недель", чтобы решить, возобновлять ли соглашение.

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