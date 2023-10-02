Евросоюз скоро расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии

Об этом сказала перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве, пишет Handelsblatt.

"Будущее Украины – в Европейском Союзе, в этом сообществе свободы. И она вскоре протянется от Лиссабона до Луганска", – заявила Бербок.

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Она также призвала страны ЕС создать "зимний защитный зонтик" для Украины – расширить поставки систем противовоздушной обороны, генераторов и т.д.

"Минувшей зимой мы видели, как жестоко российский президент ведет эту войну, целенаправленно атакуя электростанции. Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, все, что у нас есть", – отметила глава МИД.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель сказал , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Впоследствии правительство утвердило программу "Единство в разнообразии", которая становится последней выполненной из семи требований Еврокомиссии для продолжения интеграции в ЕС.