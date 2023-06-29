Об этом информирует Financial Times .

Обещание гарантий безопасности включено в проект итогов саммита лидеров Европейского Союза, который состоится 29-30 июня. Ее обсуждение происходит на фоне украинского прогресса во время контрнаступления и последствий неудачного мятежа, организованного основателем ПВК Вагнера Евгением Пригожином в России. Эти два события побуждают страны-члены ЕС пересмотреть уровень поддержки, в котором нуждается Украина.

В частности, Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить Украину долгосрочным финансированием, военными поставками, учениями и разведданными, направленными на помощь в отражении полномасштабного вторжения РФ, а также на защиту страны от российской агрессии в будущем.

Так предлагаемые гарантии призваны обеспечить определенное временное мероприятие, которое успокоит Украину и внушит уверенность в постоянной поддержке Запада. Несмотря на это, обещания не являются взаимной обороной, которую принесет членство в НАТО. В частности, по словам анонимного чиновника, участвовавшего в обсуждениях, предлагаемая ЕС декларация, разработанная Францией, направлена на посылку "очень четкого политического сигнала" Украине и России.

Еще один анонимный источник утверждает, что эти обещания также рассматриваются как гарантия того, что ЕС будет заинтересован в более широкой системе безопасности, которую разрабатывают для защиты Украины, и не будет отстранен НАТО во главе с Соединенными Штатами. Впрочем, нейтральные страны ЕС, например Мальта, Ирландия и Австрия, по словам официальных лиц, пока сопротивляются, поскольку хотят ясности относительно того, что именно предусматривают такие обязательства. Также некоторые из официальных источников отметили, что блок уже делает достаточно много по обязательствам в сфере безопасности для Украины, говорится в частности о финансовой поддержке Киеве и инициативах ЕС по источникам, производству и поставке большего количества боеприпасов.

О чем проект заявления лидеров ЕС

Financial Times ознакомились с проектом заявления лидеров ЕС о гарантиях безопасности. В нем говорится, что блок и его страны-члены "готовы внести вклад вместе с партнерами в будущие обязательства Украины по безопасности, что поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Также в проекте заявления добавляют, что работа ЕС будет заключаться в "скором рассмотрении модальности такого вклада". При этом будут учитываться политика безопасности и обороны ряда государств-членов ЕС, в частности нейтральных стран. Текст проекта может быть изменен до принятия.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что "каждый отдельный союзник" должен решать, что он может делать по обязательствам по безопасности.

"Но важно то, что мы говорим, что общеприемлем путь. Мы работаем над формулировкой проекта. Мы не хотим пустых слов", - сказала она.