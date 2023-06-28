Об этом сообщила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию ЕС Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями, известной как "Стамбульская конвенция": очень хороший день для Европы", - написала она.

Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями - первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Конвенция была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле и вступила в силу 1 августа 2014 года. Она постоянно открыта для подписания любой страной мира. 12 марта 2012 года Турция первой ратифицировала Конвенцию, а вслед за ней — 36 стран с 2013 по 2022 год.

ЕС присоединился к Стамбульской конвенции еще в 2017 году, но не смог ратифицировать ее из-за отказа части стран-членов. Они заявляли, что ратификация возможна только при единодушном согласии. Однако в 2021 году Суд ЕС отрицал это заявление.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в ноябре 2011 года, а ратифицировала 20 июня 2022 года. Это произошло, в частности, после призывов ООН, поскольку в Украине 86% жертв изнасилования и 76% потерпевших от домашнего насилия составляют женщины.