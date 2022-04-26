Евросоюз пытается уйти от полного эмбарго на российскую нефть, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times .

По информации издания, страны ЕС уходят от немедленной блокады экспорта сырой нефти из России, поэтому разрабатывают альтернативные варианты.

В настоящее время рассматривается установление верхних пределов цен на российскую нефть. Эту меру предлагается ввести, чтобы избежать немедленного введения запрета на поставку российских энергоносителей.

"Идут переговоры о том, чтобы найти лучший способ лишить Путина доходов, в которых он нуждается", - рассказал источник FT, знакомый с ходом дискуссии.

Другой альтернативой может стать введение тарифов на российскую нефть, что должно заставить Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Отмечается, что члены ЕС расходятся во мнениях о том, насколько агрессивно следует действовать против российской энергетики.

По данным исследовательской организации CREA, РФ обеспечивает более четверти импорта сырой нефти в ЕС, а страны-члены Евросоюза заплатили за нее Москве с начала полномасштабной агрессии против Украины более 13 млрд евро.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.

По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.

23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции" , которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.

25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.

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