Евросоюз пытается уйти от полного эмбарго на российскую нефть, - Financial Times
ЕС рассматривает альтернативные варианты полного запрета на поставку российской нефти
Об этом сообщает Financial Times .
По информации издания, страны ЕС уходят от немедленной блокады экспорта сырой нефти из России, поэтому разрабатывают альтернативные варианты.
В настоящее время рассматривается установление верхних пределов цен на российскую нефть. Эту меру предлагается ввести, чтобы избежать немедленного введения запрета на поставку российских энергоносителей.
"Идут переговоры о том, чтобы найти лучший способ лишить Путина доходов, в которых он нуждается", - рассказал источник FT, знакомый с ходом дискуссии.
Другой альтернативой может стать введение тарифов на российскую нефть, что должно заставить Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.
Отмечается, что члены ЕС расходятся во мнениях о том, насколько агрессивно следует действовать против российской энергетики.
По данным исследовательской организации CREA, РФ обеспечивает более четверти импорта сырой нефти в ЕС, а страны-члены Евросоюза заплатили за нее Москве с начала полномасштабной агрессии против Украины более 13 млрд евро.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
- 23 апреля еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает "умные санкции" , которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго на российскую нефть.
- 25 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз прекратить отговорки и ввести эмбарго на российскую нефть.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.92
Покупка 30.92Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.03Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное