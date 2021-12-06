Евросоюз продлил санкции против РФ еще на один год

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.



6 декабря Совет ЕС продлил санкции за нарушение прав человека до 8 декабря 2022 года.



Всего под действие санкций попали 14 физических и четыре юридических лица.



В санкционный список вошли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и генпрокурор Игорь Краснов.



"Сегодняшнее решение подтверждает обязательство ЕС осуждать нарушения и злоупотребления прав человека, где бы они ни происходили, используя все инструменты, в то же время подтверждая, что права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны", - говорится в пресс-релизе.



Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека был создан 7 декабря 2020 г. и предусматривает запрет на поездки и замораживание средств для физических и юридических лиц. Также он запрещает физическим и юридическим лицам ЕС финансировать тех, кто указан в списке.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США готовятся новые санкции против РФ в случае вторжения в Украину.