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Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

13 сентября, 2023 среда
16:02
Война с Россией

В среду, 13 сентября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины, на шесть месяцев

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Следовательно, антироссийские санкции ЕС продлятся до 15 марта 2024 года.

Указывается, что они предусматривают ограничения на передвижение для физических лиц, замораживание активов, а также запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам из списка.

Ограничения применили почти к 1800 физическим и юридическим лицам в ответ на необоснованную военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, пока это будет необходимо", - подчеркнули в ведомстве.

Что известно о санкциях против РФ

Новый 11-й пакет санкций против РФ должен был быть принят до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставки в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

28 июня Швейцария добавила в списки ограничений в отношении РФ новых лиц и организаций, таким образом страна поддержала 11-й пакет санкций ЕС.

Впоследствии, 20 июля, Совет Европейского Союза поддержал действие санкций, направленных против отдельных секторов экономики России до конца января следующего года. Впоследствии Европейский союз ввел новые санкции против 7 российских лиц и пяти организаций за распространение пропаганды и дезинформации.

Уже в сентябре Reuters писал, что ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов.

Мир
Россия
санкции против России
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