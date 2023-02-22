Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению
Европейский Союз заявил, что Россия должна выполнить обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и предоставить доступ США для инспекции на свои ядерные арсеналы
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Такой договор повышает стратегическую стабильность и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами – США и РФ.
Отмечается, что прекращение действия договора или истечение срока его действия без надлежащего дальнейшего соглашения "взорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отвергнет усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны".
"ЕС призывает Россию выполнять свои обязательства по Договору, способствуя проведению новых инспекций СНВ на российской территории и участвуя в органе имплементации Договора, Двусторонней консультативной комиссии, в течение установленного договором срока", - говорится в заявлении.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Генсек НАТО сказал, что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
- Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили, что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
- В украинском МИДе также отреагировали и заявили, что решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессора.
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