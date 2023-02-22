Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Такой договор повышает стратегическую стабильность и взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами – США и РФ.

Отмечается, что прекращение действия договора или истечение срока его действия без надлежащего дальнейшего соглашения "взорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отвергнет усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны".

"ЕС призывает Россию выполнять свои обязательства по Договору, способствуя проведению новых инспекций СНВ на российской территории и участвуя в органе имплементации Договора, Двусторонней консультативной комиссии, в течение установленного договором срока", - говорится в заявлении.