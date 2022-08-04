English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

4 августа, 2022 четверг
06:10
Мир

В Европейском Союзе призывают немедленно прекратить боевые действия между Азербайджаном и Арменией у Лачинского коридора

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в твитере.


Стано подчеркнул важность достижения деэскалации и полного соблюдения режима прекращения огня, а также призвал стороны вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.


"Европейский Союз призывает немедленно прекратить боевые действия, вспыхнувшие между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии столкновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и появлению пострадавших", - написал он.


Также представитель внешнеполитической службы добавил, что ЕС готов содействовать преодолению напряженности и продолжать свое участие в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

  • 3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и ранены с обеих сторон. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию. Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана освободить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.
  • В свою очередь вооруженные силы Азербайджана сообщили, что начатая ими операция прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.
  • После этого Армения призвала международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Армения
Читайте также:
2 августа, 2022 вторник
В разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля
Сергій Лавров
3 августа, 2022 среда
Лавров нашел общее в визите Пелоси на Тайвань и позиции США по Украине
Владимир Путин
2 августа, 2022 вторник
Буданов рассказал о двойниках Путина
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.53
    Покупка 38.53
    Продажа 39.65
  • EUR
    Покупка 38.83
    Продажа 40.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
06:31
кубок Лиги чемпионов
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:56
Украина ищет возможности поговорить с Китаем напрямую, - Зеленский
05:44
Обновлено
Россияне ударили по Немышлянскому району Харькова
05:30
Кремль заранее готовился к санкциям и формировал "лагерь поддержки" войны, - Центр при СНБО
04:17
Италия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
03:50
Прокуратура расследует вывоз в РФ жителей Харьковщины
02:45
Сенат США поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
02:21
Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага, - ОК "Юг"
01:44
Никополь
Ночью русские войска обстреляли Никополь
01:22
За сутки россияне обстреляли 30 населенных пунктов, 16 человек погибли
00:50
"Джокер-2". Студия Warner Bros. анонсировала дату выхода продолжения блокбастера
00:27
В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка
00:16
Треть украинских школ готовы к оффлайн обучению, — Денис Монастырский
00:13
В Испании украинским беженцам будут выплачивать по €400
00:03
Загадочный маршрут. В небе заметили самолет, отправившийся из Ирана через Армению и Москву в Беларусь
2022, среда
3 августа
23:45
США готовы к переговорам с Россией о стратегических вооружениях. Ждут ответа Москвы
23:30
Мы не гарантировали безопасность выходящих из "Азовстали" военным - Красный Крест
23:18
ВСУ уничтожили нефтебазу оккупантов в Макеевке, склад в Донецке и базу в Чернобаевке
23:00
Мы объединили свободный мир вокруг понимания, какой хрупкой есть наша свобода, - Зеленский
22:57
Гол Караваева принес "Динамо" победу над "Штурмом" в Лиге чемпионов
22:45
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 августа
22:42
ООН присоединится к расследованию теракта в Оленовке, - Гутерриш
22:28
Россия обходит нефтяные санкции из-за небольшой порт в Египте, - Reuters. Карта
22:25
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ используют на поле боя новое таинственное оружие – Phoenix Ghost. Колонка Сергея Згурца
22:07
Не повод для агрессии. Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси на Тайвань
21:56
Дрова на зиму. В оккупированном Мариуполе россияне вырубают парки
21:49
Правительство Нидерландов объявило о дефиците воды из-за аномально жаркого лета
21:48
Денис Беринчик
Боксер Беринчик, находившийся в теробороне, начал подготовку к чемпионскому бою
21:43
Дымовая завеса. Дмитрий Кулеба отрицает готовность России к переговорам
21:31
Как в СССР. В России откроют аналог советских магазинов "Березка" для элиты
21:26
Экс-министр здравоохранения Джавид поддержал кандидатуру Трасс на выборах премьера Британии
21:20
"Заря" - "Университатя Крайова": прогноз букмекеров на стартовый матч луганцев в еврокубках
21:17
бензин
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
21:11
Россия заявила о "конце эпохи сотрудничества с Западом"
21:09
Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны
21:08
В России родители погибшего в Украине солдата судятся между собой за "гробовые"
21:00
Эксклюзив
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
20:54
Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия – дебаты в ООН
20:40
Дмитрий Кулеба
Это подпитывает российскую агрессию, — Кулеба о противниках поставки оружия для Украины
20:36
Армения призывает международное сообщество содействовать "установлению мира и стабильности" в Нагорном Карабахе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV