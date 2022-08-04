Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в твитере.



Стано подчеркнул важность достижения деэскалации и полного соблюдения режима прекращения огня, а также призвал стороны вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.



"Европейский Союз призывает немедленно прекратить боевые действия, вспыхнувшие между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии столкновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и появлению пострадавших", - написал он.



Также представитель внешнеполитической службы добавил, что ЕС готов содействовать преодолению напряженности и продолжать свое участие в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и ранены с обеих сторон. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию. Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана освободить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.

В свою очередь вооруженные силы Азербайджана сообщили, что начатая ими операция прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.

После этого Армения призвала международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы.

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