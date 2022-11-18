Евросоюз после приговора суда требует от России признать ответственность за аварию МН17

Об этом говорится в заявлении Борреля.

"ЕС повторяет свой призыв к России признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать с расследованием", - отметил он.

Глава дипломатии Евросоюза назвал решение Гаагского окружного суда по делу о сбитом малазийском самолете рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года "первым шагом на пути установления истины".

Он напомнил, что Евросоюз неоднократно требовал скорейшего выяснения обстоятельств и проведения международного расследования, чтобы пролить полный свет на авиакатастрофу. По словам Борреля, подобные акты насилия угрожают безопасности гражданской авиации и являются грубым нарушением международного мира и безопасности.

"Уголовное расследование по причастности других лиц до сих пор продолжается, как и дела против российского государства в Европейском суде по правам человека и Международной организации гражданской авиации", - добавил Боррель.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Им дали пожизненное заключение.

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