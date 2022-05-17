Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

"Министры… рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности для принятия следующего урожая, поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности", - сказал Боррель.

Он отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит "битва нарративов", во время которой Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии – Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение. .

Также накануне стало известно, что США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb