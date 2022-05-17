English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Евросоюз поможет Украине экспортировать заблокированное Россией зерно по железной дороге, - Боррель

Евросоюз поможет Украине экспортировать заблокированное Россией зерно по железной дороге, - Боррель

17 мая, 2022 вторник
04:47
Экономика

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Укринформ.

"Министры… рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности для принятия следующего урожая, поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности", - сказал Боррель.

Он отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит "битва нарративов", во время которой Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии – Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение. .

  • Также накануне стало известно, что США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
ЕС
Читайте также:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Путін
15 мая, 2022 воскресенье
Путин хочет захватить не только Украину: Финляндия и Швеция тоже в опасности, – чешский журналист Соукуп
Київ
14 мая, 2022 суббота
"Готовимся к худшему сценарию". Оборона Киева не исключает повторное наступление на город
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.58
    Продажа 33.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
04:24
Индия передумала покупать у России 10 вертолетов, стоимостью свыше $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово присоединяется к санкциям Евросоюза против России и Беларуси
03:40
США
США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине
03:16
Возле Чернобаевки уничтожен состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов, - ОК "Юг"
02:53
Зеленский подчеркнул главам ЕС, что нефтяное эмбарго в интересах не только Украины, но и всей Европы
02:31
В течение 16 мая уничтожено 5 воздушных целей россиян, в том числе самолет Су-25 и пункт управления БТГ
02:09
За прошедшие сутки защитники Донбасса отбили 11 атак врага, уничтожили 25 единиц техники и 1 самолет
00:30
Эксклюзив
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
00:17
Обновлено
Из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять
2022, понедельник
16 мая
23:47
Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters
23:23
Эксклюзив
Россия не сможет ответить на расширение НАТО, - эксперт-международник Куса
23:15
Аналитика
Сергей Згурец
В последующие недели основные усилия РФ будут сконцентрированы на окружении Северодонецка и Лисичанска. Колонка Сергея Згурца
23:15
ВСУ не дают россиянам продвигаться вглубь территории на востоке Украины, - Маляр
22:51
Netflix
Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety
22:31
16 мая РФ убила 9 гражданских украинцев в Донецкой области, - Кириленко
22:09
В Полтавской области декоммунизировали музей Горького и его бюст
22:08
В Киевской области нашли захоронения людей, которых убили россияне - там было три тела
21:52
Сербия
Условием вступления Сербии в ЕС будет присоединение к санкциям против России, - глава европейской дипломатии
21:46
Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
21:37
Украина с партнерами пытается создать прецедент наказания агрессора, - Зеленский
21:25
Жозеп Боррель
Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, – Жозеп Боррель
21:15
Дмитрий Кулеба
Ни одна страна открыто не выступила против предоставления статуса кандидата в ЕС Украине в июне, - Кулеба
20:53
Украина находится на фронтовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей, - начальник штаба обороны Великобритании
20:49
Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине
20:38
У десантников будут "крылья". Волонтеры собирают деньги для покупки дорогих беспилотников
20:30
Оккупанты усиливаются спецназовцами и ПВО на Слобожанском направлении и готовят к наступлению подразделения под Изюмом, - Генштаб ВСУ
20:16
Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина, - The New York Times
20:14
Эксклюзив
Эвакуация раненых с Азовстали началась. Ожидается обращение командира полка "Азов" Прокопенко о ситуации на заводе, - екскомандир полка "Азов"
19:55
Обновлено
Нестор Шуфрич
Шуфрич уехал из Украины
19:54
Кулеба
Украина против принятия шестого санкционного пакета против РФ без эмбарго на российскую нефть, – Кулеба
19:48
В РФ и Беларуси не покажут Олимпиады в 2026 и 2028 годах
19:39
"Kalush Orchestra" вернулись в Украину и спели песню "Stefania" с таможенниками и молодежью
19:27
Крым – это Украина
"Симферополь – пора домой!": в оккупированном Крыму активисты анонсировали митинг в поддержку территориальной целостности Украины
19:15
Оккупанты создали военный полигон на окраине одного из оккупированных сел в Харьковской области
19:05
Леонид Кравчук
17 мая состоится церемония прощания с Кравчуком
19:01
Эксклюзив
Военная обстановка на Донбассе будет зависеть от ситуации в районе Изюма, - военно-политический обозреватель Коваленко
18:52
Эксклюзив
Киевляне смогут выбрать новые названия улиц в сервисе "Киев Цифровой", - секретарь Киевсовета Бондаренко
18:43
Украина арестовала активы российского олигарха Фридмана более чем на 12,4 млрд грн
18:41
Нефтяное эмбарго ЕС: Венгрия просит 15-18 млрд евро на полную модернизацию энергосистемы
18:06
Три скандинавские страны заявили о готовности защищать Финляндию и Швецию от агрессии до членства в НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV