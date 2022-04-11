Евросоюз поможет собирать доказательства военных преступлений России в Украине - Боррель

Об этом Жозеп Боррель заявил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.



Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности сказал, что Консультативная миссия Евросоюза поможет собирать доказательства военных преступлений российских оккупационных войск в Украине.



"Сегодня утром с прокурором Международного уголовного суда, а также во время видеоконференции с генеральным прокурором Украины мы обсудили ситуацию. Мы поддержим обоих прокуроров финансово средствами и с помощью нашей команды на месте. Консультативная миссия ЕС была в Украине еще до войны, теперь будет размещена с целью сотрудничества с генеральным прокурором Украины, чтобы обеспечить расследование и сбор улик", - подчеркнул Боррель.



Он также особо отметил, что "первым делом" для него и Евокомиссии было то, "как сделать Россию ответственной за грубые нарушения международного права. Мы предоставим помощь в документировании военных преступлений".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb