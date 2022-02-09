Евросоюз подготовил для РФ письмо с призывом к переговорам и деэскалации вокруг Украины, - Politico
В ответ на недавний меморандум РФ в Евросоюз ЕС подготовил письмо, в котором просит Россию прекратить наращивать количество войск на территории Украины и в Беларуси и призывает к переговорам
Об этом пишет Politico.
"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией и твердо убеждены, что напряженность и разногласия должны быть решены путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", - подчеркнул Жозеп Боррель.
Он заявил о готовности ЕС и НАТО к диалогу с РФ по "путям укрепления безопасности всех".
В письме Евросоюз предлагает продолжить переговоры в нескольких форматах, в частности в ОБСЕ, межправительственной группе, сосредоточенной на вопросах безопасности в рамках Совета Россия-НАТО.
Также в документе особое внимание уделяется переговорам в ОБСЕ, поскольку в эту организацию входят все страны ЕС, а в НАТО - только 21.
"Мы считаем, что ОБСЕ является соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнении других существующих форматов, включая Совет НАТО-Россия", - говорится в письме.
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