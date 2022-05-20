Евросоюз планирует передать замороженные средства россиян на восстановление Украины
ЕС ищет способы потратить замороженные средства российских олигархов на восстановление Украины после войны
Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Reuters .
"Наши юристы активно работают над поиском возможных путей использования замороженных средств олигархов для восстановления Украины. Считаю, что Россия тоже должна внести свой вклад", - отметила она.
Урсула фон дер Ляен выступает за сочетание долгосрочного восстановления и реформ, необходимых для вступления страны в ЕС. Она отметила, что хотя украинцы и видят свое будущее в Евросоюзе, для членства в нем необходимо соответствовать определенным стандартам.
"Процесс вступления во многом зависит от того, как поведет себя и что он делает кандидат. Украина хочет вступить в ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация велика для проведения необходимых реформ. Мы должны будем софинансировать восстановление Украины... Имеет смысл одновременно заниматься реформами, например, противодействия коррупции или развитию верховенства права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
- Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав використати заморожені валютні резерви РФ для відновлення України.
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