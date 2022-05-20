Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Reuters .

"Наши юристы активно работают над поиском возможных путей использования замороженных средств олигархов для восстановления Украины. Считаю, что Россия тоже должна внести свой вклад", - отметила она.

Урсула фон дер Ляен выступает за сочетание долгосрочного восстановления и реформ, необходимых для вступления страны в ЕС. Она отметила, что хотя украинцы и видят свое будущее в Евросоюзе, для членства в нем необходимо соответствовать определенным стандартам.

"Процесс вступления во многом зависит от того, как поведет себя и что он делает кандидат. Украина хочет вступить в ЕС любой ценой, а это значит, что мотивация велика для проведения необходимых реформ. Мы должны будем софинансировать восстановление Украины... Имеет смысл одновременно заниматься реформами, например, противодействия коррупции или развитию верховенства права", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав використати заморожені валютні резерви РФ для відновлення України.

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