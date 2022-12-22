Евросоюз передаст Украине еще 900 электрогенераторов
Украина получит от Европейского Союза еще 900 генераторов для электропитания критической инфраструктуры, а также энергосберегающие лампочки
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы мобилизуем 900 генераторов для обеспечения электропитания страны, в частности больниц. Мы также отправляем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет", - написала она.
Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала фото здания Еврокомиссии, полностью погруженного во тьму.
"Дорогой Владимир Зеленский, вы призвали мир сегодня вечером выключить свет в знак солидарности с украинцами... И мы вас услышали", - прокомментировала она.
- 15 декабря стало известно, что США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.
- 18 декабря стало известно, что правительство Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа.
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