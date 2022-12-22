Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы мобилизуем 900 генераторов для обеспечения электропитания страны, в частности больниц. Мы также отправляем миллионы энергосберегающих лампочек. Мы с вами. Свет будет", - написала она.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала фото здания Еврокомиссии, полностью погруженного во тьму.

"Дорогой Владимир Зеленский, вы призвали мир сегодня вечером выключить свет в знак солидарности с украинцами... И мы вас услышали", - прокомментировала она.

15 декабря стало известно, что США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения.

18 декабря стало известно, что правительство Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа.

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