Евросоюз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты для ВСУ
Европейский Союз открыл в Киеве лабораторию киберзащиты, которая поможет украинским военным защитить свою и украинскую киберсреду от атак со стороны России
Об этом сообщили на сайте Европейской службы внешних действий.
Отмечают, что ЕС профинансировал и поставил оборудование для киберлаборатории, а также программное обеспечение по безопасности и средства защиты для Вооруженных сил Украины с использованием Европейского фонда мира. Лабораторию открыли в Киеве.
Отмечают, что это позволит Украине создать эффективную киберзащиту для ВС Украины и позволит развить возможности для идентификации внешнего вмешательства в информационные системы. Также с помощью киберлаборатории украинские защитники смогут создать возможности для предотвращения и отражения кибератак.
Эта лаборатория предоставит площадку для тренировки, усовершенствование навыков по кибербезопасности украинских военных специалистов по кибербезопасности. Тренировки будут проходить с использованием реалистичных сценариев и симуляторов в режиме реального времени. Это позволит идентифицировать и уходить от кибератак быстрее и эффективнее.
- 2 декабря представитель ЕС Жозеп Боррель посетил украинских защитников, проходящих обучение в Польше.
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