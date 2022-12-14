Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление спикера ЕС Питера Стано во время брифинга в Брюсселе.

"ЕС решительно осудил поставки иранских дронов в Россию. Любая посторонняя помощь России, когда речь идет о военной помощи или другой поддержке этой преступной агрессии, неприемлема, и мы реагируем соответственно. Например, мы применили санкции против Беларуси за ее роль в поддержке этой агрессии. Именно поэтому мы применили уже два раунда санкций против иранских лиц и учреждений в связи с поставкой дронов. ЕС и его страны-члены готовы продолжать такие действия, если мы будем видеть, что иранские военные поставки в Россию будут продолжаться", - сказал Стано.

Спикер отмечает, что политика реакции Союза формируется по двум направлениям: ЕС осуждает действия РФ, использующей дроны из Ирана для атак против мирных украинцев и инфраструктуры страны.

"Очевидно, что эти атаки имеют только одну цель - увеличить страдания гражданского населения. Мы видим это по тем целям, которые они (россияне, - ред.) выбирают. Они стараются заставить людей страдать при этих морозных температурах, будь то в Киеве или в других частях страны", - добавил Стано.

Что касается второго пути реагирования, то это касается самого Ирана. Уже состоялось два раунда санкций против связанных с этим лиц и учреждений.

2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.

12 декабря Европейский Союз согласовал пакет санкций против Ирана за поставку оружия РФ.

Также 12 декабря Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.

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