Евросоюз осуждает поставки иранских дронов в РФ и обещает ужесточать санкции
Спикер Европейского Союза сообщил о планах ужесточать санкции против Ирана, поставляющего дроны в Россию для войны против Украины
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление спикера ЕС Питера Стано во время брифинга в Брюсселе.
"ЕС решительно осудил поставки иранских дронов в Россию. Любая посторонняя помощь России, когда речь идет о военной помощи или другой поддержке этой преступной агрессии, неприемлема, и мы реагируем соответственно. Например, мы применили санкции против Беларуси за ее роль в поддержке этой агрессии. Именно поэтому мы применили уже два раунда санкций против иранских лиц и учреждений в связи с поставкой дронов. ЕС и его страны-члены готовы продолжать такие действия, если мы будем видеть, что иранские военные поставки в Россию будут продолжаться", - сказал Стано.
Спикер отмечает, что политика реакции Союза формируется по двум направлениям: ЕС осуждает действия РФ, использующей дроны из Ирана для атак против мирных украинцев и инфраструктуры страны.
"Очевидно, что эти атаки имеют только одну цель - увеличить страдания гражданского населения. Мы видим это по тем целям, которые они (россияне, - ред.) выбирают. Они стараются заставить людей страдать при этих морозных температурах, будь то в Киеве или в других частях страны", - добавил Стано.
Что касается второго пути реагирования, то это касается самого Ирана. Уже состоялось два раунда санкций против связанных с этим лиц и учреждений.
- 2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.
- 12 декабря Европейский Союз согласовал пакет санкций против Ирана за поставку оружия РФ.
- Также 12 декабря Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.
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