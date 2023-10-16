Евросоюз осудил ХАМАС
Члены Европейского Совета приняли заявление, определяющее общую позицию ЕС по ситуации на Ближнем Востоке. Европейский Союз решительно осудил ХАМАС и его жестокие атаки против Израиля
Об этом говорится на сайте ведомства.
"Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания", - говорится в сообщении.
Кроме этого, там решительно отметили "право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений".
В ЕС призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий.
Члены Европейского Союза также заявили о готовности продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа, гарантируя, что такая помощь не будет злоупотреблена террористическими организациями.
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- Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
- В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.
- Также 15 октября министр энергетики Израиля подтвердил решение о включении водоснабжения в южной части Газы, согласованное с премьером и президентом США.
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- Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС продолжается уже 9-й день.
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