Евросоюз осудил ХАМАС

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания", - говорится в сообщении.

Кроме этого, там решительно отметили "право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений".

В ЕС призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий.

Члены Европейского Союза также заявили о готовности продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа, гарантируя, что такая помощь не будет злоупотреблена террористическими организациями.