Евросоюз одобрил первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила
Государства Европейского Союза во вторник, 16 мая, окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил для регулирования криптоактивов
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе были одобрены правила, разработанные совместно с Европейским парламентом, одобрившим их в апреле.
Регулировка рынка криптовалют стала более актуальной для регуляторов после краха криптовалютной биржи FTX.
"Последние события подтвердили настоятельную необходимость введения правил, которые лучше защитят европейцев, инвестировавших в эти активы, и будут предотвращать злоупотребление криптоиндустрией с целью отмывания денег и финансирования терроризма", - сказала председатель министра финансов Швеции, министр финансов Швеции.
Также добавляется, что правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и хранить криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в 27 странах Евросоюза, получили лицензию.
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Криптофирмы заявляют, что хотят определенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов – чтобы они разработали глобальные нормы трансграничной деятельности.
Известно, что Великобритания очертила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.
Соединенные Штаты сосредоточились на использовании действующих правил ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.
- 6 мая сообщалось, что США начали расследование по криптобирже Binance, которая могла помогать РФ обходить санкции.
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