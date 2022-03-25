Евросоюз обязался помочь Украине в восстановлении после войны
Ледеры стран-членов Евросоюза обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны с Россией
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 8 пункте выводов саммита говорится, что ЕС обязуется оказывать поддержку украинскому правительству на неотложные нужды. А после завершения войны – помочь в восстановлении страны.
"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине в результате российской военной агрессии, ЕС обязуется оказывать поддержку украинскому правительству в его немедленных нуждах и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины. Европейский Совет соглашается создать Трастовой фонд солидарности в Украине и приглашает своих международных партнеров к участию и призывает начать подготовку без промедления. Он призывает Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы", - говорится в документе.
Европейский Совет призывает своевременно организовать международную конференцию по сбору средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.
- 25 марта Президент Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет объявил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
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