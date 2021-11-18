Евросоюз обновил "зеленый список" стран: Украины в нем нет

Об этом сообщают в Совете ЕС.



Европейский союз включил в "зеленый список" Индонезию, однако Украина пока в него не входит.



В целом к списку безопасных государств относятся: Кувейт, Южная Корея, Намибия, Перу, Уругвай, Новая Зеландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Колумбия, Чили, Индонезия, Канада. Иордания, Китай (при условии подтверждения взаимности).



Странам ЕС рекомендовано снимать ограничения на путешествия в особые административные районы Китая - Гонконг и Макао.

Напомним, 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран.

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