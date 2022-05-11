Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он считает, что только украинская и российская стороны должны определять результаты переговоров.

"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию как посредника", - подчеркнул Боррель,

По его словам, Китай как посредник также не подходит, поскольку он склоняется на сторону России, однако "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами"

"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - добавил Боррель.

Ранее свое посредничество уже предлагали Турция и Израиль. Турция неоднократно предлагала свое посредничество в переговорном процессе, а в Стамбуле даже прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины. В свою очередь израильский премьер Нафтали Беннет заявил, что планирует выступать посредником между Россией и Украиной. Затем посол Израиля в России Александр Бен Цви предложил организовать встречу президентов Украины и РФ.

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