Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, - Боррель
В переговорах между Россией и Украиной Европейский союз может стать посредником
Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он считает, что только украинская и российская стороны должны определять результаты переговоров.
"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию как посредника", - подчеркнул Боррель,
По его словам, Китай как посредник также не подходит, поскольку он склоняется на сторону России, однако "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами"
"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - добавил Боррель.
- Ранее свое посредничество уже предлагали Турция и Израиль. Турция неоднократно предлагала свое посредничество в переговорном процессе, а в Стамбуле даже прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины. В свою очередь израильский премьер Нафтали Беннет заявил, что планирует выступать посредником между Россией и Украиной. Затем посол Израиля в России Александр Бен Цви предложил организовать встречу президентов Украины и РФ.
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