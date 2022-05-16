Евросоюз не может добиться быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств-членов Союза, - глава европейской дипломатии Боррель
Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются только одним из 27 членов блока
Об этом накануне встречи Министров иностранных дел ЕС сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает "Euronews".
В частности, главным противником эмбарго является Венгрия. Также энергетически зависимы от России Словакия и Чехия. Эти страны не имеют выхода к морю и получают нефтяные танкеры из других стран.
"У них нефть только по трубопроводам и из России", - пояснил Боррель.
Эти страны требуют трехлетнего срока, чтобы применить вето к российской нефти.
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России , стране нужно инвестировать 700-750 млн евро.
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