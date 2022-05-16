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Главная Мир Евросоюз не может добиться быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств-членов Союза, - глава европейской дипломатии Боррель

Евросоюз не может добиться быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств-членов Союза, - глава европейской дипломатии Боррель

16 мая, 2022 понедельник
14:39
Мир Венгрия

Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются только одним из 27 членов блока

Об этом накануне встречи Министров иностранных дел ЕС сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает "Euronews".

В частности, главным противником эмбарго является Венгрия. Также энергетически зависимы от России Словакия и Чехия. Эти страны не имеют выхода к морю и получают нефтяные танкеры из других стран.

"У них нефть только по трубопроводам и из России", - пояснил Боррель.

Эти страны требуют трехлетнего срока, чтобы применить вето к российской нефти.

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