Евросоюз не может добиться быстрого решения по эмбарго на российскую нефть из-за позиции некоторых государств-членов Союза, - глава европейской дипломатии Боррель

Об этом накануне встречи Министров иностранных дел ЕС сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает "Euronews".



В частности, главным противником эмбарго является Венгрия. Также энергетически зависимы от России Словакия и Чехия. Эти страны не имеют выхода к морю и получают нефтяные танкеры из других стран.



"У них нефть только по трубопроводам и из России", - пояснил Боррель.



Эти страны требуют трехлетнего срока, чтобы применить вето к российской нефти.

По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России , стране нужно инвестировать 700-750 млн евро.