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Евросоюз назвал соцсеть X Маска крупнейшим источником российской дезинформации

26 сентября, 2023 вторник
13:30
Технологии

Проанализировав отчеты о том, как технологические компании справляются с дезинформацией, Евросоюз признал соцсеть X (бывшую Twitter) миллиардера Илона Маска крупнейшим средством распространения российской лжи и пропаганды

Об этом пишет Bloomberg.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что платформам необходимо действовать накануне национальных и европейских выборов, которые состоятся в следующем году.

"Это оружие массовой манипуляции направлено как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Очень большие платформы должны устранить этот риск. В частности, мы должны ожидать, что Кремль и другие будут активны перед нашими европейскими выборами", - сказала она.

Большинство крупных технологических компаний, включая Facebook Meta Platforms, Google и TikTok, согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установление отраслевых стандартов для проверки фактов и других мер. Блок также выполнил пилотный проект для оценки масштабов проблемы.

"X, бывший Twitter, больше не подпадающий под действие кодекса, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов. Пилотный проект также показал, что субъекты дезинформации имеют значительно больше подписчиков, чем их коллеги, не использующие дезинформацию, и, как правило, присоединяются к платформе позже, чем пользователи, не использующие дезинформацию", - отметила Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии призвала Twitter "придерживаться сурового закона", поскольку соцсеть признана как крупная онлайн-платформа.

Юрова также сказала, что влияние российской дезинформации особенно остро в Словакии, где в субботу проходят выборы.

"Словакия была избрана как страна, где есть благодатная почва для успеха российских прокремлевских, провоенных нарративов. Выборы на этой неделе станут тестом, поскольку подход России к войне в Украине является линией раскола", - сказала она и добавила, что Facebook и Google сделали некоторые шаги для преумножения своих усилий в борьбе с фейковой информацией после давления из ЕС.

Выключение Илоном Маском Starlink в Крыму

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов США взяли расходы на себя.

Позже Маск озвучил новую причину отключения Starlink во временно оккупированном Крыму: он заявил, что поскольку США наложили санкции на РФ, ему запрещено включать спутниковую связь на территории полуострова. А затем бизнесмен заявил , что во время украинского контрнаступления умирает много людей ради "незначительных" территориальных достижений.

Мир
ЕС
Еврокомиссия
Илон Маск
пропаганда
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