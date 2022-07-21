Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Ограничения состоят в замораживании активов подсанкционных лиц и запрете на поездки в страны ЕС.

В санкционный список, в частности, внесли владельца сирийской авиакомпании "Cham Wings" бизнесмена Иссама Шаммута, связанного с режимом Башара Асада.

Кроме того, в списки оказался офицер сирийской армии полковник Салех аль-Адбулла. Ограничения на него наложили за то, что он вербовал солдат из своего подразделения, 16-й бригады сирийской армии, для боевых действий в Украине.

Также в список подсанкционных лиц внесли главнокомандующего Армией освобождения Палестины Мухаммеда ас-Салти, гражданина Сирии, "за вербовку палестинских наемников", отправленных в Ливию и Украину, а также двух военных и лидера Сирийской политической фракции.

Также под санкции попали две сирийские охранные компании, "Sanad Protection and Security Services" и "Аль-Сайяд". Обе связаны с частной российской компанией "Вагнер". В частности, ограничения наложены и их на четырех руководителей.

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