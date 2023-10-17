Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании
Европейский Союз на этой неделе проводит в Испании военные учения по урегулированию кризисных ситуаций MILEX 23, к которым привлечены 2800 военнослужащих из разных стран ЕС.
Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних действий, сообщает Укринформ.
Темой учений станет отработка координации действий на начальном этапе стабилизационной операции.
"В период с 16 по 22 октября ЕС проведет свои первые "живые" учения на военно-морской базе Rota, расположенной в городе Кадис, Испания. 17 октября высокий представитель ЕС примет участие в демонстративной части этих учений", - говорится в сообщении.
Как отмечается, около 2 800 военнослужащих из разных стран-членов проведут ситуативную симуляцию и тренировку начальной фазы стабилизационной операции, к которым будет вовлечен испанский десантный корабль Juan Carlos I. Этот корабль возглавит десантную оперативную группу в составе 31 морского подразделения сухопутные, космические и кибернетические способности.
"В течение текущей недели вооруженные силы стран-членов будут тренироваться в использовании собственных способностей, чтобы быть готовыми к действиям как надежный контрибутор глобальной безопасности, как это предусмотрено в Стратегическом компасе (ЕС, – ред.). Сценарий учений предусматривает подготовку к операции, морскую десантную операцию, увольнение и установление контроля над морским портом с его последующим использованием для опрокидывания сухопутных сил для создания безопасной и защищенной среды", - говорится в сообщении.
Отметим, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС принял так называемый Стратегический компас – доктринальный документ, определяющий главные приоритеты ЕС в сфере безопасности и обороны. Проведение динамических учений с привлечением военных подразделений, подобных MILEX23, является важным шагом для создания так называемых способностей быстрого применения Евросоюза (EU RDC). Такие силы должны предоставить ЕС возможность быстро и решительно действовать в реагировании на кризисы.
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