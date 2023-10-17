Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании

Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании

17 октября, 2023 вторник
04:40
Мир

Европейский Союз на этой неделе проводит в Испании военные учения по урегулированию кризисных ситуаций MILEX 23, к которым привлечены 2800 военнослужащих из разных стран ЕС.

Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних действий, сообщает Укринформ.

Темой учений станет отработка координации действий на начальном этапе стабилизационной операции.

"В период с 16 по 22 октября ЕС проведет свои первые "живые" учения на военно-морской базе Rota, расположенной в городе Кадис, Испания. 17 октября высокий представитель ЕС примет участие в демонстративной части этих учений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 2 800 военнослужащих из разных стран-членов проведут ситуативную симуляцию и тренировку начальной фазы стабилизационной операции, к которым будет вовлечен испанский десантный корабль Juan Carlos I. Этот корабль возглавит десантную оперативную группу в составе 31 морского подразделения сухопутные, космические и кибернетические способности.

"В течение текущей недели вооруженные силы стран-членов будут тренироваться в использовании собственных способностей, чтобы быть готовыми к действиям как надежный контрибутор глобальной безопасности, как это предусмотрено в Стратегическом компасе (ЕС, – ред.). Сценарий учений предусматривает подготовку к операции, морскую десантную операцию, увольнение и установление контроля над морским портом с его последующим использованием для опрокидывания сухопутных сил для создания безопасной и защищенной среды", - говорится в сообщении.

Отметим, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС принял так называемый Стратегический компас – доктринальный документ, определяющий главные приоритеты ЕС в сфере безопасности и обороны. Проведение динамических учений с привлечением военных подразделений, подобных MILEX23, является важным шагом для создания так называемых способностей быстрого применения Евросоюза (EU RDC). Такие силы должны предоставить ЕС возможность быстро и решительно действовать в реагировании на кризисы.

  • В феврале во Франции начались крупнейшие за последние десятилетия военные учения, в которых приняли участие около 20 тысяч солдат и офицеров. Они продолжались более двух месяцев.
  • В мае в Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций Североатлантического альянса.
ЕС
Испания
Читайте также:
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 октября, 2023 понедельник
Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
16 октября, 2023 понедельник
Враг концентрирует усилия на захвате Купянска, - Евлаш
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
06:00
Совбез ООН
Совбез ООН не проголосовал за резолюцию РФ по Газе
05:35
В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
05:08
Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW
04:13
Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
03:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
03:16
Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.
02:48
В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
01:52
Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается
01:24
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
01:01
Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента
00:56
Обновлено
"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
00:31
Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
00:21
Евро-2024: результаты матчей 16 октября
2023, понедельник
16 октября
23:54
Третий эвакуационный рейс вывез из Израиля 74 украинца
23:39
В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма
23:09
Литва отремонтирует поврежденные в результате боевых действий в Украине танки Leopard
22:46
С начала войны в Украине более 60 тыс. украинцев награждены за участие в боях, - Зеленский
22:07
Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало
21:40
Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине
21:35
"Будем ждать штурм Тайваня": дипломат Бессмертный назвал события, которые ускорят вторжение Китая на остров
21:30
Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025
21:24
"Мы не смогли предупредить вовремя": глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа
21:15
Пентагон
У США отобрали 2 тыс. военных для возможной отправки в Израиль, - WP
20:47
Выборы в Польше: партия, набравшая третий результат, не будет создавать коалицию с действующей властью
20:45
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным
20:18
общественный транспорт
В Киевпасстрансе назвали себестоимость проезда в наземном общественном транспорте
20:05
Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.
19:49
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах
19:33
Анонс
Как грамотно коммуницировать во время войны: в Киеве пройдет PR-марафон от MMR
19:30
Зеленский назначил представителей в Совещательную группу по отбору судей Конституционного суда
19:26
Аналитика
Сергей Згурец
Обострение на Купянско-Лиманском направлении, значительные потери врага и политический аспект Авдеевки. Колонка Сергея Згурца
19:09
Обновлено
НАТО
НАТО начала масштабные учения по ядерному сдерживанию
19:07
Оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении, - Генштаб
19:02
Львовский BookForum подвел итоги в цифрах: 20 тысяч гостей и 300 часов дискуссий
19:00
Обзор
Победные новости 600 дня войны: как происходила высадка десанта в Энергодаре и взрывы в оккупированном Мелитополе
18:56
Обновлено
"Шахтер" уволил ван Леувена и назначил нового тренера
18:56
Япония
В Японии авиакомпании пришлось назначать дополнительный рейс, потому что самолет не смог поднять команду сумоистов
18:44
Экс-главе СБУ и его заместителю сообщили о подозрении по делам Майдана
18:42
OPINION
Заметны ли "российские уши" у владельцев украинских АЗС?
18:25
Эксклюзив
гривна доллар
На конец ноября – начало декабря ожидаем курс 39 грн за доллар, – финансовый эксперт Бондаренко об экономике военного положения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV