Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании

Об этом сообщает сайт Европейской службы внешних действий, сообщает Укринформ.

Темой учений станет отработка координации действий на начальном этапе стабилизационной операции.

"В период с 16 по 22 октября ЕС проведет свои первые "живые" учения на военно-морской базе Rota, расположенной в городе Кадис, Испания. 17 октября высокий представитель ЕС примет участие в демонстративной части этих учений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 2 800 военнослужащих из разных стран-членов проведут ситуативную симуляцию и тренировку начальной фазы стабилизационной операции, к которым будет вовлечен испанский десантный корабль Juan Carlos I. Этот корабль возглавит десантную оперативную группу в составе 31 морского подразделения сухопутные, космические и кибернетические способности.

"В течение текущей недели вооруженные силы стран-членов будут тренироваться в использовании собственных способностей, чтобы быть готовыми к действиям как надежный контрибутор глобальной безопасности, как это предусмотрено в Стратегическом компасе (ЕС, – ред.). Сценарий учений предусматривает подготовку к операции, морскую десантную операцию, увольнение и установление контроля над морским портом с его последующим использованием для опрокидывания сухопутных сил для создания безопасной и защищенной среды", - говорится в сообщении.

Отметим, что после начала российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС принял так называемый Стратегический компас – доктринальный документ, определяющий главные приоритеты ЕС в сфере безопасности и обороны. Проведение динамических учений с привлечением военных подразделений, подобных MILEX23, является важным шагом для создания так называемых способностей быстрого применения Евросоюза (EU RDC). Такие силы должны предоставить ЕС возможность быстро и решительно действовать в реагировании на кризисы.