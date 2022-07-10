Евросоюз как сообщество готов играть ведущую роль в восстановлении Украины, - политолог Сушко
ЕС, США и международные финансовые институты готовы финансировать послевоенное восстановление Украины
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Александр Сушко.
Он ответил на вопрос, кто в первую очередь готов финансировать восстановление Украины.
"Прежде всего, есть готовность ЕС как сообщества. Они уже объявили о создании платформы "Восстановление Украины", в которой будут играть ведущую роль. Нет сомнений, что для Евросоюза задача восстановления Украины, которое вписывается в логику подготовки Украины к членству в ЕС, а этот курс уже официально стартовал, то для него это будет стратегическая возможность проявить себя и это способ двигать Украину в полноправное членство. Поэтому ЕС - номер 1, я бы сказал", - сказал Сушко.
Политолог отметил, что также абсолютно готовы вкладываться США и международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и другие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное