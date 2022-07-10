Евросоюз как сообщество готов играть ведущую роль в восстановлении Украины, - политолог Сушко

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Александр Сушко.

Он ответил на вопрос, кто в первую очередь готов финансировать восстановление Украины.

"Прежде всего, есть готовность ЕС как сообщества. Они уже объявили о создании платформы "Восстановление Украины", в которой будут играть ведущую роль. Нет сомнений, что для Евросоюза задача восстановления Украины, которое вписывается в логику подготовки Украины к членству в ЕС, а этот курс уже официально стартовал, то для него это будет стратегическая возможность проявить себя и это способ двигать Украину в полноправное членство. Поэтому ЕС - номер 1, я бы сказал", - сказал Сушко.

Политолог отметил, что также абсолютно готовы вкладываться США и международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и другие.