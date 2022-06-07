Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании для России облачных сервисов Европейским Союзом в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц", - написал Подоляк.

Советник главы ОПУ добавил, что "мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять".

7 июня посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов сообщил , что продолжается работа над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.

Евросоюз в конце мая ввел шестой пакет санкций против РФ, где главным элементом стал отказ от транспортируемой морем российской нефти. Этот шаг позволит Евросоюзу отказаться от 90% российской нефти до конца 2022 года.

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