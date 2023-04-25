Евросоюз и Япония не согласились с планом США о запрете почти всего экспорта в Россию, - FT
Европейский Союз и Япония выступили против предложения Америки для стран "Группы семи" объявить на майском саммите запрет на почти весь экспорт в РФ
Об этом говорится в сообщении FT со ссылкой на источники, осведомленные с переговорным процессом.
Как говорится, заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. В частности, предлагается сделать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.
Однако представители Японии и стран ЕС на встрече по вопросам подготовки прошедшего на прошлой неделе саммита выступили против такого решения.
"С нашей точки зрения это просто невозможно", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.
Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, заявив, что США продолжат искать способы привлечь РФ к ответственности.
Лидеры G7 соберутся в Хиросиме 19 мая на трехдневный саммит, посвященный последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону. Накануне японский премьер Фумио Кишида запланировал ряд министерских встреч, на которых будут обсуждать ситуацию в Украине.
- Ранее Bloomberg писал, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.
- На это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае полного запрета странами G7 экспорта товаров в Россию Москва будет принимать встречные меры.
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