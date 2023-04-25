Об этом говорится в сообщении FT со ссылкой на источники, осведомленные с переговорным процессом.

Как говорится, заявление лидеров G7, которое готовится к встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить текущий режим секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. В частности, предлагается сделать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Однако представители Японии и стран ЕС на встрече по вопросам подготовки прошедшего на прошлой неделе саммита выступили против такого решения.

"С нашей точки зрения это просто невозможно", – сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, заявив, что США продолжат искать способы привлечь РФ к ответственности.

Лидеры G7 соберутся в Хиросиме 19 мая на трехдневный саммит, посвященный последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону. Накануне японский премьер Фумио Кишида запланировал ряд министерских встреч, на которых будут обсуждать ситуацию в Украине.