Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы, министры иностранных дел G7, - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель ЕС, решительно осуждаем наглый запуск Северной Кореей еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленной 12 июля 2010 , после предварительного запуска с использованием баллистических ракетных технологий 31 мая 2023 и двух баллистических ракет 15 июня 2023", - говорится в документе.

Отмечается, что Северная Корея продолжает незаконно развивать ракетную и ядерную сферы и прибегает к дальнейшей эскалации своих дестабилизирующих действий. А запуски ракет создают тяжелые угрозы региональному и международному миру и стабильности и подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия. По словам международных представителей, запуски ракет создают тяжелые угрозы региональному и международному миру и стабильности и подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия.

"Мы вновь призываем Северную Корею отказаться от ядерного оружия, от существующих ядерных программ, и любых других видов оружия массового уничтожения, и от ракетных баллистических программ полным, необратимым проверяемым путем и полностью выполнять все обязательства в соответствии с соответствующими резолюциями РБ ООН. Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус ядерного государства в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в совместном заявлении.

Подписанты документа призвали Совбез ООН к быстрому, мощному и объединенному ответу на такие действия КНДР, и подчеркнули, что "повторение грубых нарушений резолюций СБ ООН Северной Кореей связано с бездействием этой структуры, поскольку определенные ее члены занимают деструктивную позицию в случаях экстремальной тревоги". Министры призвали все страны-члены ООН полностью выполнять все резолюции и связанные с ними обязательства.

Кроме того, Северную Корею призвали присоединиться к содержательным дипломатическим усилиям и принять предложения по началу диалога, которые то и дело выдвигают Япония, США и Республика Корея.

"Решение Северной Кореи предоставить приоритет развитию своего незаконного оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ, за счет благосостояния народа Северной Кореи, усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. G7 готово работать со всеми соответствующими партнерами для достижения цели по установлению мира и стабильности на Корейском полуострове , и для поддержки международного порядка, основанного на правилах", - говорится в документе.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.