Об этом говорится в заявлении, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Заявление, поддержанное Европейским Союзом и 49 странами, распространили в ответ на созыв Россией заседание Совбеза ООН, на котором РФ хотела обсудить "эвакуацию" украинских детей из зоны боевых действий.

В заявлении подчеркивается, что многочисленные надежные источники, включая Международный уголовный суд и Международную комиссию по расследованию ситуации в Украине, а также научные учреждения, надежные медиа и независимые неправительственные организации обращают внимание на незаконную принудительную депортацию Россией детей с территории Украины в Российскую Федерацию.

"Эти вменяемые действия произошли в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которые мы безоговорочно осуждаем", – говорится в документе.

Инициаторы заявления добавили, что РФ пытается представить свои действия в Украине соответствующими международному праву правам ребенка, однако это далеко от истины. И приводят факты:

Российские власти допросили, задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов в Украине в Россию. Это включало умышленное отделение детей от родителей и похищение детей из детских домов перед отправкой детей на усыновление в России.

Независимая международная следственная комиссия по Украине определила, что передача и депортация Россией детей в пределах Украины и Российской Федерации нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и уполномоченный президента по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова являются субъектами ордера на арест Международным уголовным судом за военное преступление - незаконную депортацию детей и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

"Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно дезинформация, распространяемая Российской Федерацией, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления", – говорится в заявлении.