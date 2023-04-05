Евросоюз и 49 стран осудили попытки РФ оправдать принудительную депортацию украинских детей на Совбезе ООН
Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Заявление, поддержанное Европейским Союзом и 49 странами, распространили в ответ на созыв Россией заседание Совбеза ООН, на котором РФ хотела обсудить "эвакуацию" украинских детей из зоны боевых действий.
В заявлении подчеркивается, что многочисленные надежные источники, включая Международный уголовный суд и Международную комиссию по расследованию ситуации в Украине, а также научные учреждения, надежные медиа и независимые неправительственные организации обращают внимание на незаконную принудительную депортацию Россией детей с территории Украины в Российскую Федерацию.
"Эти вменяемые действия произошли в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации и незаконной агрессивной войны против Украины, которые мы безоговорочно осуждаем", – говорится в документе.
Инициаторы заявления добавили, что РФ пытается представить свои действия в Украине соответствующими международному праву правам ребенка, однако это далеко от истины. И приводят факты:
- Российские власти допросили, задержали и принудительно депортировали более 19 500 украинских детей из их домов в Украине в Россию. Это включало умышленное отделение детей от родителей и похищение детей из детских домов перед отправкой детей на усыновление в России.
- Независимая международная следственная комиссия по Украине определила, что передача и депортация Россией детей в пределах Украины и Российской Федерации нарушает международное гуманитарное право и является военным преступлением.
- Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и уполномоченный президента по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова являются субъектами ордера на арест Международным уголовным судом за военное преступление - незаконную депортацию детей и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.
"Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Ни одно дезинформация, распространяемая Российской Федерацией, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления", – говорится в заявлении.
- Россия созвала на 5 апреля неформальную встречу Совбеза ООН, которая, по ее версии, должна быть сосредоточена на "эвакуации детей из зоны конфликта". Великобритания заблокировала веб-трансляцию этого заседания, поскольку на нем онлайн запланировали выступление уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордер по ее аресту по делу о преступлениях против украинских детей 17 марта издал Международный уголовный суд.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
- Совет ООН по правам человека на сессии во вторник принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий
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