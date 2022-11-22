Евросоюз готовит позицию по спецтрибуналу для РФ, - украинский посол по особым поручениям МИД

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антона Кориневича.

"Для нас очень важно то, что сегодня коллеги из Европейского Союза, в частности из Европейской службы внешней деятельности, готовят option paper, то есть, по сути, позицию относительно возможных опций относительно реализации ответственности за совершение преступления агрессии против Украины на основе выводов заседания Европейского совета 20-21 октября", – рассказал посол.

Кориневич подчеркнул, что сейчас ЕС анализирует все опции создания специального трибунала, но для Украины наиболее приоритетна та, которая обеспечит максимальную международность, потому что это позволит юридически решить вопросы должностных иммунитетов высшего политического и военного руководства России: "Мы ожидаем, конечно, для анализа и дальнейшей работы эту позицию, и мы абсолютно конструктивны в плане поиска наиболее подходящих подходов, которые будут отвечать всем положениям международного права и практики".

Посол по особым поручениям МИД добавил, что Украина имеет значительную политическую поддержку необходимости процесса привлечения РФ к ответственности за преступления против Украины и создание специального трибунала. Напомнил о соответствующих резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европарламента, НАТО и ОБСЕ, постановлениях национальных парламентов Украины, Литвы, Эстонии и Нидерландов.

"Надеемся, что будем иметь больше. И это, безусловно, является важным политическим месседжем со стороны международного сообщества, что понимание того, что механизм привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины и создание специального трибунала должен быть найден", - подчеркнул Кориневич. .

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