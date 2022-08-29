Об этом Климкин написал в facebook .

По его словам, решение об остановке упрощенного визового режима между Евросоюзом и РФ кажется запоздалым и слабым, но оно является шагом вперед.

"Теперь Евросоюз будет в буквальном смысле "фильтровать" россиян, желающих в ЕС. Больше документов больше ждать, а главное - на каждого будут смотреть "через микроскоп". Многие страны это уже делают, но теперь это будет на уровне ЕС", - написал Климкин.

Он добавил, что в ЕС непублично, но почти откровенно говорят, что нужно работать с кем-то в "будущей России".

"Очевидно, что работать лучше в ЕС, поскольку на территории России теперь диктатура и полная зачистка. Не уверен, что сохранение выдачи виз Евросоюзу поможет, но то, что они начинают думать о России "после Путина", уже прогресс", - убежден Климкин.

Он также подчеркнул, что настоящим ужасом для российского режима является то, что решение о визах принимается в преддверии осени и зимы.

"А в России так ждали, что их будут бояться. Отсутствие страха перед новыми и новыми санкциями – это то, что теперь как "дамоклов меч" над Россией. Мир больше ее не боится!" – констатировал Климкин.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

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